Onweer en tropische regenval leiden tot wateroverlast... en het is nog niet voorbij

Een onweer trok ook over Vlaams-Brabant. In Dworp vielen er hagelbollen uit de lucht met een diameter van 2,5 cm. In de regio rond Hoegaarden en Tienen heeft het onweer geleid tot wateroverlast en ondergelopen kelders. In Hoegaarden stonden in onder meer een kinderopvang en het woonzorgcentrum Villa Hugardis de kelders vol water. In Tienen viel in zeer korte tijd tot 54 liter water per vierkante meter. Ook De Lijn meldde in de vooravond problemen in die omgeving.