Stadsmuzikantenfestival in Tongeren gaat dan toch door

Goed nieuws voor de organisatoren van het stadsmuzikantenfestival: ze kunnen aan de slag. Het stadsbestuur heeft de knoop doorgehakt en beslist om het stadsmuzikantenfestival dan toch te laten doorgaan. Voor de organisatie was het bang afwachten, omdat alle evenementen in Tongeren deze maand nog verboden zijn.

Om alles veilig en coronaproof te laten verlopen, is er wel heel wat aangepast aan het festival. "We hebben ons publiek ingedeeld in 6 groepen van telkens 65 personen", vertelt Danielle Gielen. "Elk groepje begint bij een van de 6 muzikanten die spelen op zondagnamiddag en je krijgt dan een concertje van een kwartier. Na dat concert wandelen we in groep naar de volgende locatie. Op die manier beperken we ons publiek tot 65 mensen per optreden. Die groepen mengen ook niet en zo worden we gezien als een klein evenement en hebben we toestemming gekregen van de stad Tongeren."

Alle 390 plaatsen voor het hele festival zijn intussen wel al gereserveerd. Je kan je naam nog wel op een wachtlijst laten zetten. Normaal gezien trekt het gratis festival in het begijnhof tussen de 1.500 en 2.000 muziekliefhebbers.