Terrarium met dode slang gedumpt in Stabroek: "We zijn op zoek naar getuigen"

Donderdagavond kregen de hulpdiensten een telefoontje van een wandelaar die in de Plantinlaan in Stabroek iets in het water had zien drijven. "Toen we ter plaatse kwamen, bleek dat het om een terrarium met een dode slang ging. Met de hulp van de brandweer is het terrarium uit het water gehaald", zegt Tom De Gent van de politie. Door de geur vermoedt de politie dat het dier al geruime tijd overleden was.

Voorlopig is er geen enkel spoor van de eigenaar. "De wandelaar heeft enkel het object zien liggen in het water. We hopen dat de bewoners van de Plantinlaan misschien iets gezien hebben, zodat ze ons kunnen helpen om de sluikstorter te identificeren", zegt De Gent.