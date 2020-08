Trump: "Ze zeggen dat Kamala Harris niet in dit land geboren is" (en dus geen vicepresident kan worden)

Op een persconferentie verwees president Trump gisteren naar uitspraken van een professor rechten als zou Harris echter niet in aanmerking komen voor die functie, zoals de grondwet vereist. Trump zei het zelf niet, maar dat hij ernaar verwees, is wel opvallend.

Kamala Harris is de dochter van een zwarte man uit het Caraïbische eiland Jamaica en haar moeder kwam uit de Zuid-Indiase stad Madras (nu Chennai). Zij is zelf geboren in Oakland in Californië en daarover bestaat weinig twijfel.

Wel heeft de professor naar wie president Trump verwees, John Eastman, een opinie gepubliceerd in het magazine "Newsweek" over Kamala Harris. Daarin bevestigt hij dat ze in de VS geboren is, maar heeft hij twijfels of ze voldoet aan alle voorwaarden omdat haar ouders op het ogenblik van haar geboorte mogelijk slechts een studentenvisum zouden hebben gehad. Veel andere experten in recht noemen dat onzin of ronduit "racistisch" en een ervan merkt op dat die professor Eastman jaren geleden Republikeins kandidaat was om procureur-generaal van Californië te worden, maar het was toen Kamala Harris die toen die functie kon binnenrijven.

De grondwet bepaalt dat een vicepresident aan dezelfde eisen moet voldoen als een president (omdat die eventueel moet kunnen vervangen), namelijk:



minimum 35 jaar oud zijn minstens 14 jaar in de VS gewoond hebben "natural born citizen" zijn, omschreven als in de VS geboren (het zegt niets over de status van de ouders)

(Lees verder onder de foto).