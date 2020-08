Twee doden bij verkeersongeval in Deurne

Een fietser en een voertuig zijn met elkaar in aanrijding gekomen. Het voertuig ging over de kop en raakte een verlichtingspaal en een gevel. Zowel de bestuurder van de wagen als de fietser hebben het ongeval niet overleefd, zegt de politie van Antwerpen. De bestuurder van de auto is een zestiger, de fietser was bijna 50 jaar oud.

Een deskundige onderzoekt ter plaatse de juiste omstandigheden en oorzaak van het ongeval.