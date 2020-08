Vijfde verdachte vechtpartij Blankenberge aangehouden, raadkamer wil één verdachte vrijlaten maar parket gaat in beroep

Volgens de advocaat is de beslissing van de raadkamer terecht. "Op het moment dat de bewuste beelden aantonen dat er tumult is op het strand, had hij het strand al verlaten. Hij was toen al door de politie van het strand verwijderd. Dus hij kan niks met de incidenten te maken hebben." Waarom de jongen dan opgepakt is, is volgens de advocaat niet duidelijk. "Ik denk dat hier een verkeerde beslissing is genomen die de raadkamer heeft rechtgezet", zegt hij. Buytaert benadrukt ook dat zijn cliënt een blanco strafblad heeft. Het parket gaat echter in beroep tegen de beslissing. In de praktijk betekent dat dat de jongen in de cel blijft, tot de kamer van inbeschuldigingstelling de knoop doorhakt.