Vrijgelaten betogers in Wit-Rusland vertellen over foltering en tonen hun verwondingen

Veel vrijgelaten gevangenen maken op sociale media en in de pers melding van mishandelingen tijdens hun opsluiting. Ze vertonen kneuzingen en zwellingen op hun ledematen en rug die volgens hen door de politie zijn toegebracht met stokslagen.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International moesten sommige gevangenen de hele nacht rechtstaan of in het vuil gaan liggen waar ze door de agenten geslagen werden. Anderen werden uitgekleed, geslagen en bedreigd met verkrachting. Een journalist van de Britse omroep BBC heeft een audio verspreid met kreten die te horen waren tot buiten een gevangenis in de hoofdstad Minsk.

Bij de protesten zijn twee doden gevallen. Een van hen is overleden in gevangenschap. Het protest brak uit na de presidentsverkiezingen van zondag waarbij president Aleksander Loekasjenko met een "grote meerderheid" herkozen werd. Volgens veel Wit-Russen is er op grote schaal geknoeid met de stembrieven.