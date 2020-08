Amerikaanse post USPS waarschuwt dat veel stemmen via de post verloren dreigen te gaan

De USPS of US Mail heeft "roots" tot 1775 en is dus ouder dan de Verenigde Staten zelf. De eerste "postmaster general" of topman was overigens de bekende politicus, wetenschapper en manusje van alles Benjamin Franklin. Meer recent was de USPS ook de hoofdsponsor van het wielerteam van de intussen in ongenade gevallen ex-Tourwinnaar Lance Armstrong. (Lees verder onder de foto).