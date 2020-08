Duizenden betogers verzamelen zich opnieuw in de hoofdstad van Wit-Rusland

Op diverse plaatsen zijn opnieuw duizenden mensen op straat gekomen, onder meer op de plek waar enkele dagen geleden een betoger gedood werd door de oproerpolitie. Tot nu toe verlopen de betogingen vreedzaam en anders dan in het begin van de week houden de ordetroepen zich afzijdig. Het is nog niet duidelijk hoe groot de opkomst is en die is wel cruciaal om te kijken of de druk op president Loekasjenko aanhoudt.

Het regime had begin van de week een erg brutale repressie gehouden, waarbij jacht gemaakt werd op betogers. Die verklaarden nadien ook mishandeld te zijn in de gevangenissen en lieten na hun vrijlating hun verwondingen zien op sociale media.

Gisteren gooide het regime het blijkbaar over een andere boeg: duizenden opgepakte demonstranten en journalisten zijn vrijgelaten en er werden zelfs excuses aangeboden voor de verwondingen. De oorzaak van die ommezwaai is niet duidelijk, maar er is blijkbaar wel veel druk vanuit het buitenland en van de Wit-Russisch-orthodoxe kerk. Gisteren hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken gerichte sancties aangekondigd tegen toplui van het regime in Minsk die betrokken zouden zijn bij de kiesfraude van zondag of bij de repressie nadien. (Lees verder onder de foto).