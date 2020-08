Lichaam van 77-jarige man die verdween uit woonzorgcentrum gevonden in Heverlee

"Het is voorbij, onze grote zoektocht naar pa, is geëindigd. Vandaag, uitgerekend op de geboortedag van zijn moeder, hebben wij zijn lichaam teruggevonden", laat zoon Maarten Timmermans op Facebook weten. "Drie weken geleden is hij gaan wandelen uit het woonzorgcentrum te Heverlee. Het was zijn wens om daar te vertrekken en terug te keren naar zijn vrouw, ons ma. Hij is gevonden op een ontoegankelijke plaats, achter de gebouwen van de KUL in Heverlee. Het is onze uitdrukkelijke wens om iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft aan de grote zoekacties de afgelopen weken te bedanken. Geef ons de tijd om in familiekring de rust terug te vinden, onze zoektocht is voorbij. Rust in vrede pa"