Liveblog - Aantal besmettingen blijft stijgen, maar wel trager: gemiddeld 588 per dag

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen in ons land is licht gestegen, maar opnieuw minder dan de voorbije dagen. In de week van 6 tot 12 augustus raakten er gemiddeld 588 mensen per dag besmet. Dat is een stijging met 1 procent in vergelijking met een week eerder. Toen waren er gemiddeld 586 besmettingen per dag.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt sterker. Gemiddeld worden er de laatste week 34 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 22 procent in vergelijking met de week ervoor, toen waren het er 27.

Ook het aantal overlijdens stijgt. De laatste week zijn er gemiddeld 7 mensen per dag overleden aan COVID-19. Een week geleden waren dat er nog 3.

Alles samen hebben nu bijna 78.000 mensen in ons land positief getest op het coronavirus.