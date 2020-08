Mysterieuze verduistering reuzenster Betelgeuze veroorzaakt door enorme uitbarsting heet materiaal

Volgens de Hubble-onderzoekers heeft de stofwolk zich gevormd toen superheet plasma dat vrijgekomen is door het opborrelen van een grote convectiecel op het oppervlak van de ster, door de hete atmosfeer is gepasseerd naar de koelere buitenste lagen. Daar is het plasma afgekoeld en heeft het stofkorrels gevormd. Een convectiecel is een fenomeen waarbij in een vloeistof koudere en daardoor dichtere vloeistof naar beneden zakt onder hetere en dus minder dichte vloeistof.

Betelgeuze is een rode reus, een gigantische, oude ster die in omvang is toegenomen door complexe veranderingen in de nucleaire 'fusie-oven' in haar kern. De ster is nu zo groot dat haar oppervlak zich tot voorbij de baan van Jupiter zou uitstrekken als ze de plaats van onze zon zou innemen in ons zonnestelsel.

Zware reuzensterren als Betelgeuze zijn belangrijk omdat ze zware elementen in de ruimte uitstoten, zoals koolstof, die de bouwstenen worden van een nieuwe generatie van sterren. Koolstof is ook een basiselement voor leven zoals we dat kennen.

De nooit eerder geziene verduistering van Betelgeuze begon in oktober 2019 en tegen half februari 2020 had de reuzenster meer dan twee derde van haar helderheid verloren. Doordat Betelgeuze relatief dicht bij de aarde staat, momenteel op zo'n 725 lichtjaar, was dat zelfs met het blote oog te zien.