Opnieuw rellen met jongeren in Den Haag en Utrecht

Het is al drie nachten op rij onrustig in Den Haag. De voorbije twee nachten gooiden jongeren met stenen en zwaar vuurwerk naar agenten en vernielden auto's. Tientallen heethoofden werden opgepakt. Begin deze week werden in verschillende wijken in Den Haag waterkranen opengedraaid en dat gaf problemen met de watervoorziening.

De Schilderswijk in Den Haag heeft al langer een slechte reputatie. Wat de precieze aanleiding is voor de recente rellen, is niet zo eenvoudig te achterhalen. Bij de NOS vertelt jeugdwerker Dean Arma dat hij het 's avonds voelt borrelen in de wijk. "Het gaat om groepjes jongeren, op zoek naar sensatie. Ze wachten tot iemand het lef heeft om te beginnen."

In de Schilderswijk wonen vooral gezinnen van Turkse en Marokkaanse origine. Volgens jongerenambassadeur Aad van Loenen heeft veel van het probleemgedrag te maken met de uitzonderlijk zomer. De vakanties in Marokko en Turkije kunnen niet doorgaan door de coronamaatregelen. Aan de NOS vertelt hij: "Normaal zijn ze in de zomer vaak wekenlang weg. Er is geen geld voor een vakantie in Nederland. Veel jongeren zijn dus op straat. Als jongeren bij elkaar komen, krijg je groepsgedrag, dan escaleren de dingen."