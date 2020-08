Vastgelopen schip voor kust van Mauritius is in tweeën gebroken

Eerder deze week kwam het bericht dat bijna alle resterende olie was weggepompt uit het schip, maar volgens de eigenaar is er nog wat restbrandstof aanwezig. Het is niet duidelijk over hoeveel brandstof het precies gaat.

De vrees bestaat dat de resterende olie in de oceaan zal terechtkomen nu het schip in tweeën is gebroken. De kustwacht staat paraat met materiaal mocht dat inderdaad het geval zijn, klinkt het.

Mauritius wordt ook wel eens "de parel van de Indische Oceaan" genoemd. Een ecologische ramp kan bijzonder nefast zijn voor het toerisme dat er al lijdt onder de coronacrisis. Heel wat inwoners van het eiland hebben de voorbije dagen mee geholpen om de schade te beperken. Er was onder meer de oproep om haar te doneren waarmee men olie in de oceaan wil opruimen. Menselijk haar is erg geschikt om olie op te ruimen uit water.