Spanje is woedend over productie van "jamon iberico" in de VS: "Die varkens eten pinda's en geen eikels"

De Spaanse producenten verwijten de eigen regering en de Europese Unie dat die te weinig doen om de oorsprongsbenaming te laten respecteren buiten de EU. "Wij zijn een land van idioten die hun erfgoed weggeven zonder dat de regering daar iets tegen doet", zo valt Constantino Martinez, een van de voorvechters van de Spaanse culinaire traditie, in de krant The Guardian uit naar zijn eigen regering in Madrid. Concreet vrezen de Spaanse hammenproducenten niet zo zeer in Noord-Amerika marktaandeel te verliezen, maar wel in Latijns-Amerika en Azië, waar die jamon ook erg gegeerd is.

De VS hebben een slechte reputatie inzake Europese oorsprongsbenamingen. Het komt wel vaker tot conflicten tussen de VS en de EU omdat Amerikaanse producenten inbreuken maken op benamingen zoals champagne, sherry, porto of kazen uit Europa.