Taiwan rondt miljardenaankoop F-16's af bij Amerikaanse Lockheed Martin

Het Pentagon had vrijdagavond de verkoopsovereenkomst aangekondigd, zonder het land te noemen dat het contract afsloot. Dat toont aan dat de VS beseffen dat het gevoelige materie is. Een bron dichtbij het dossiers heeft echter aan het Franse persagentschap AFP bevestigd dat het wel degelijk om Taiwan gaat. Dat land kreeg in augustus 2019 groen licht van Washington voor de aankoop van 66 F-16's van de nieuwe generatie.

Taiwan beschikt al over een vloot F-16's die het in 1992 aankocht. Het nieuwe contract gaat over nieuwere modellen, uitgerust met technologie en modernere wapens. Uit het persbericht van het Pentagon blijkt dat Taiwan tot 90 toestellen kan aankopen.

De spanningen tussen China en Taiwan gaan al terug tot de oprichting van de volksrepubliek in 1949. China erkent de onafhankelijkheid van Taiwan niet, maar beschouwt het eiland als een afvallige provincie.

Washington verbrak in 1979 de diplomatieke banden met Taipei, maar blijft wel de voornaamste wapenleverancier van de eilandstaat. President Donald Trump maakte geen geheim van zijn intenties om Taiwan gesofisticeerde wapensystemen te verkopen.