Vranckx: Koehandel op de Brahmaputra

In Bangladesh is de rivier soms sneller dan de weg. Duizenden veetelers brengen hun runderen naar de markt met bootjes op de Brahmaputra. Het is veiliger dan de vrachtwagen, maar het is en blijft een hachelijke onderneming. In de vallei van de Brahmaputra zijn sommige dorpen volledig afgesloten van de buitenwereld. Een ophangbrug is voor de Adi-stam de enige link met de rest van de wereld. Kayen en Sum gaan peulen plukken. Maar daarvoor moeten ze een forse en gevaarlijke klim van een uur overwinnen. Een andere rivier, de Buriganga die door hoofdstad Dhaka stroomt, moet zowat de meest vervuilde rivier op aarde zijn. De grootste vervuilers zijn tegelijk de grootste werkgevers: de scheepswerven van Keraniganj, waar afgedankte schepen ontmanteld worden.