10.000 jongeren betogen in Bangkok voor echte democratie in Thailand

Voormalig stafchef Prayuth Chan-ocha greep in 2014 de macht en is sindsdien premier. Eerst leidde hij een soort junta, maar sinds enkele jaren is hij regeringsleiders als gevolg van een soort verkiezingen. Daarvoor is echter de grondwet zodanig aangepast dat het leger de facto de macht altijd in handen heeft. Volgens hem is dat nodig om het land te behoeden voor de politieke chaos die er voordien heerste. Feit is wel dat hij niet aarzelt om partijen die te veel macht krijgen, snel te ontbinden.

De grondwet die door Prayuth werd opgesteld, laat de vrije verkiezing toe van een Lagerhuis van 500 leden. Daarnaast is er een Senaat waarvan alle 250 leden worden aangesteld door een orgaan dat onder controle staat van de legertop. Om een regering te vormen, moet een premier de steun van beide kamers (lees dus ook van het leger) krijgen. Bij de verkiezingen van vorig jaar haalde de partij van Prayuth overigens minder stemmen dan de Phuea Thai van de door het regime verketterde Shinawatra-familie, waarvan al drie premiers zijn afgezet sinds 2006.

Het Monument voor de Democratie in Bangkok herdenkt de grondwettelijke revolutie van 1932 die een einde maakte aan het koninklijk absolutisme. Een echte democratie bleek echter altijd moeilijk te liggen in Thailand en na een staatsgreep in 1958 werd het koninklijk gezag geleidelijk opnieuw sterker. Sindsdien wisselden militaire junta's en burgerregeringen elkaar af via staatsgrepen of verkiezingen. Premier Prayuth Chan-ocha kreeg wel lof voor zijn aanpak van de coronacrisis, maar de economische gevolgen daarvan kunnen hem op termijn ook parten spelen.