Burundi vraagt België om herstelbetalingen voor koloniaal verleden

Burundi is een deel van het vroegere Ruanda-Urundi. Dat was eerst een Duitse kolonie, maar kwam in 1924 - na de Eerste Wereldoorlog - in Belgische handen. Op 1 juli 1962 werden Burundi en Rwanda onafhankelijk. Naast Congo zullen ook Rwanda en Burundi aan bod komen in de parlementaire commissie over het koloniaal verleden.