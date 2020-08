Grote tevredenheid bij de deelnemers aan het Belgische Kampioenschap schaken in Brugge. Het is het eerste tornooi in België sinds de coronacrisis. Bij schaken is het dan ook niet vanzelfsprekend om afstand te houden of andere coronamaatregelen na te leven. En daarom hadden bijna alle schaakclubs hun wedstrijden geschrapt. In het filmpje hierboven kan u zelf zien hoe opgelucht de schaakspelers zijn.