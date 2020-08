Districtshuis Deurne drie dagen dicht omdat 7 loketmedewerkers positief testten op corona

Van de 72 medewerkers die aan het loket werken in het districtshuis van Deurne testten zeven positief op covid-19. Daarop is beslist om het districtshuis tot en met woensdag te sluiten. Alle loketmedewerkers zullen nu getest worden en het gebouw wordt ontsmet. "Diegenen die positief testen, moeten twee weken in quarantaine, diegenen die geen corona hebben, kunnen donderdag weer aan de slag", zegt districtsburgemeester van Deurne Tsjerk Sekeris (N-VA).