Extreem weer doet monumentaal standbeeld in Genk sneuvelen

Vorige zomer kwam het monumentale standbeeld helemaal vanuit Zuid-Afrika naar Genk. “Het kunstwerk werd met veel enthousiasme onthaald, en was tijdens deze coronaperiode van extra belang voor een heleboel voorbijgangers”, licht Danny Weckx toe. “Het beeld van een menselijke figuur, die zich met gespreide armen naar de hemel richt, zou normaal gezien eind augustus terug naar Zuid-Afrika reizen. Maar het weer steekt daar nu een stokje voor. Heel jammer dat het jaar dat we dit prachtige kunstwerk mochten huisvesten zo moet eindigen. Gelukkig vielen er geen gewonden.”

Enkele alerte passanten gaven zondagmiddag aan dat het beeld stuk was. “Vandalisme is uitgesloten”, vervolgt Weckx. “We vermoeden dat het gaat om een combinatie van extreme hitte en wind. Een ploeg van de technische diensten van het stadsbestuur is het beschadigde beeld komen ophalen. Ik ben in contact met kunstenaar Anton Smit en met de verzekering om te bekijken hoe we het van hieruit verder gaan aanpakken.”