Gigantische compostberg blijft keer op keer in brand schieten in Koersel

De Vlaamse Landmaatschappij heeft al overlegd met het stadsbestuur. Het probleem is dat de afvalberg arseen bevat en dat moet eerst aangepakt worden.

"Het gaat om natuurlijk arseen dat voorkomt in veengronden", zegt Els Segers van Vlaamse Landmaatschappij. "Het probleem is alleen dat de hoeveelheid arseen groter is dan wettelijk toegelaten. Daarom hebben we moeten overleggen met OVAM hoe het arseen veilig kan afgevoerd en behandeld worden. En dat heeft voor vertraging gezorgd".

Het afval is afkomstig van de herinrichtingswerken die de VLM uitvoert in de waardevolle Vallei van de Zwarte Beek.