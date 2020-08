Het verhaal achter de vlaggen van Wit-Rusland: politiek en kleur

Chronologisch gaan we dan terug tot de val van het tsaristische regime in Rusland in 1917 en de diverse omwentelingen waarbij eind dat jaar de communisten de macht grepen in Moskou.

Wit-Rusland was toen grotendeels nog in handen van het Duitse keizerlijke leger en daar werd in maart 1918 het onafhankelijke Wit-Rusland uitgeroepen. Die kortstondige onafhankelijke staat koos de witte vlag met een rode streep, al dan niet met een wapenschild met ridder en paard erin. Dat laatste zou verwijzen naar het Groothertogdom Litouwen, een van de machtigste staten in Europa in de middeleeuwen waar Wit-Rusland ooit deel van uitmaakte. Dat Wit-Rusland van 1918 was geen lang leven beschoren, werd een twistappel tussen Polen en de Sovjet-Rusland en werd al gauw als deelrepubliek opgeslokt door de Sovjet-Unie.