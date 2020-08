Meer dan 70 oproepen voor wateroverlast in brandweerzone Westhoek

Voornamelijk de regio's rond Nieuwpoort, Kortemark en Koekelare zijn getroffen. De meldingen gaan hoofdzakelijk over ondergelopen kelders, liftschachten en waterinsijpeling via daken, zegt woordvoerder van de brandweerzone Westhoek Kristof Louagie: ”Grote schade bleef uit, maar waar er water binnenliep in kelders en garages is er uiteraard schade aan elektrische apparaten."

Vooral rond Kortemark en Koekelare stonden verschillende straten even blank. Dat was het geval in de Torhoutstraat tussen Kortemark en Torhout, waar het water een half uurtje de straat volledig bedekte. Ook in de F. Deprezstraat konden de rioolputjes het water niet meer slikken. Er was ook kleine stormschade door afgerukte takken.