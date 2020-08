Mensen sliepen 200.000 jaar geleden ook al liever in bedden

Kampen van moderne jager-verzamelaars hebben vuren als verzamelplaats. De mensen slapen regelmatig rond de vuren en ze voeren er huishoudelijke taken rond uit in een sociale context. De mensen die in de loop van de geschiedenis in de Border Cave verbleven, staken ook regelmatig vuren aan, zoals blijkt uit de opeenvolging van vuren in de reeks afzettingslagen die gedateerd zijn tussen zo'n 200.000 en 38.000 jaar geleden.

Hoewel jager-verzamelaars de neiging hebben rond te trekken en zelden meer dan enkele weken op dezelfde plaats blijven, bood het schoonmaaken van de kampen hun de mogelijkheid om ergens langer te blijven.

"Ons onderzoek toont aan dat meer dan 200.000 jaar geleden, kort na het ontstaan van onze soort, mensen naar believen vuur konden maken, en dat ze vuur, as en geneeskrachtige planten gebruikten om hun kampen proper en vrij van plagen te houden. Die strategieën zullen gunstige effecten op de gezondheid gehad hebben, wat een voordeel was voor deze vroege gemeenschappen", zo zei professor Wadley.

Niet iedereen is het echter eens met de vroege datering van het team van de bedden. De laag waarin de oudste bedden gevonden werden, is gedateerd op basis van twee tanden. Met de elektronspinresonantie-methode is de ene tand gedateerd als iets ouder dan 200.000 jaar, de andere als iets jonger. Sommige archeologen vinden die dateringen echter niet al te zeker.

Als de datering blijkt te kloppen, gaat het wel degelijk om het oudste voorbeeld van mensen die planten gebruiken om bedden te maken. Tot nu was het oudste geval, in de Sibudu-grot, eveneens in Kwazulu-Natal, gedateerd op 77.000 jaar oud, al zijn er ook vage aanwijzingen voor het gebruik van planten voor rustplaatsen uit de Misliya-grot in Israël van zo'n 185.000 jaar oud.

De studie van het team van de University of the Witwatersrand, het CNRS (Université de Bordeaux), de Université Côte d’Azur, het Instituto Superior de Estudios Sociales in Argentinië en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is gepubliceerd in Science. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of the Witwatersrand en een bespreking van de ontdekking door Cathleen O'Grady in Science.