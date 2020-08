Ongeziene bloei van zeevonk veroorzaakt kilometerslange oranje vlekken op de Noordzee

De zeevonk is een relatief grote eencellige micro-alg die in de meeste zeeën van de wereld voorkomt en tot het plankton behoort. Het ziet eruit als een gelatineus bolletje met een staartje, waarmee voedsel wordt gevangen. Als de algen in hoge concentraties aanwezig zijn vormen ze goed zichtbare oranje vlekken. Er wordt dan gesproken van een bloei. Die treedt vooral in het voorjaar op of in de zomer. Volgens het KBIN is de bloei die nu waargenomen werd waarschijnlijk het gevolg van het erg warme en rustige weer van de afgelopen dagen.

