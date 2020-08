"Zeer actief onweer met veel regen, hagel en windstoten": KMI kondigt code oranje af voor verschillende provincies

"Momenteel trekken zeer actieve onweersbuien van Frankrijk naar Nederland, pal over ons land", zegt weerman Bram Verbruggen. "West-Vlaanderen kreeg als eerste de volle laag, maar ook in andere provincies vielen al felle buien. Ook de komende uren zullen er nog felle buien volgen."

In West-Vlaanderen is de warmte intussen weggespoeld en is het ergste van het onweer achter de rug. De brandweer van de Westhoek had de handen vol met oproepen voor wateroverlast. Op dit moment liggen nog een aantal onweerscellen klaar in Wallonië en in Noord-Frankrijk. Die cellen zullen de komende uren over Vlaanderen trekken.