Viroloog Marc Van Ranst: "In Brussel zelfde strenge maatregelen invoeren als in Antwerpen"

Hebben we de piek van de tweede coronagolf achter de rug? Volgens epidemioloog Brecht Devleesschauwer van het wetenschappelijke instituut Sciensano moeten we nog even afwachten. “Het Belgisch cijfer wordt op dit moment sterk beïnvloed door wat er in Antwerpen gebeurt. Een derde van alle Belgische besmettingen wordt in Antwerpen geregistreerd. Daar daalt het aantal besmettingen (met 17%), en dat heeft dus een impact op het totale cijfer.”

Volgens Devleesschauwer moeten we de ogen nu richten op Brussel. “In Brussel zien we een stijging in het aantal besmettingen. Vandaag zelfs een stijging van 42%. Als dat cijfer zo sterk blijft stijgen, kunnen ook de nationale cijfers weer de lucht ingaan.”