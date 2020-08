Wit-Russische ambassadeur in Slovakije steunt volksprotest, vlak voor begin van mars van oppositie in Minsk

Op de televisie verklaarde Loekasjenko dat al die "kleurenrevoluties"in voormalige sovjetrepublieken georganiseerd en gestuurd werden vanuit het buitenland en dat dat nu niet anders is. Hij doelde daarbij op de democratische omwentelingen in de Baltische republieken Estland, Letland en Litouwen en in Georgië en Kirgizië en meer recent in Oekraïne. Loekasjenko trekt zo de nationalistische kaart en werpt zich op als de kampioen tegen buitenlandse (lees: westerse) inmenging. Loekasjenko heeft -net als Poetin- zijn sympathie voor het voormalige sovjetmodel nooit onder stoelen of banken gestoken.