Regi feat. Jake Reese & OT winnen de Radio 2 Zomerhit met "Kom wat dichterbij" 

Geen vierde Zomerhit voor Niels Destadsbader, Regi mag de trofee voor een eerste keer mee naar huis nemen. De kijkers van Eén en de luisteraars van Radio 2 hebben massaal gestemd op "Kom wat dichterbij", de vrucht van de samenwerking tussen Regi, zanger Jake Reese en zangeres OT. Het nummer zelf is origineel van Gene Thomas.



Regi kreeg de Radio 2 Zomerhit tijdens een liveshow vanuit Blankenberge overhandigd door Walter Grootaerts, die precies dertig jaar geleden zelf de Zomerhit won met De Kreuners voor hun grote hit "Ik wil je".

"Ik word er emotioneel van. We gaan dat vieren in het Sportpaleis. Alles komt goed", luidde het in het dankwoord van Regi.

Door de corona-epidemie was het dit jaar een bijzondere editie van de Radio 2 Zomerhit. Er was bijvoorbeeld geen live publiek ter plaatse in Blankenberge, wel was er een digitaal live publiek.

Bekijk de uitreiking van de Radio 2 Zomerhit en het optreden van Regi feat. Jake Reese & OT: