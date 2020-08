Rob Heirbaut en Bart Schols fietsen 24 uur voor vzw Bindkracht, een opvanghuis voor jongvolwassenen met een beperking

In september komt er een coronavrij fietsevent in Landen. Bedoeling is dat iedereen vanaf 11 september om 8 uur ’s avonds 24 uur lang zoveel mogelijk fietst. En aan vrienden, familie of collega’s vraagt om een euro per kilometer te sponsoren. “Er zijn verschillende fietsroutes uitgestippeld, met vertrek- en aankomstpunt in het Aulnenhof in Walshoutem. Er zijn lussen van 10, 20, 50 en 100 kilometer, zodat zowel de gewone fietser als de getrainde wielertoerist kan meedoen”, zeggen de twee journalisten. “Bovendien kunnen deelnemers die veraf wonen, ook meedoen aan de 24 uur van Bindkracht. Zij kunnen hun fietsprestatie registreren via het bekende platform Strava, waarvan vele wielertoeristen gebruikmaken.” En dat hoeven ze niet zomaar te doen, want elke deelnemer maakt kans op een prijs zoals een fietsvakantie in de Provence of Spanje, een weekendje Oostenrijk en een ballonvaart.”

Via een promotiecampagne met onder meer Martine Tanghe en Jeroen Meus hopen Rob en Bart zoveel mogelijk mens warm te maken voor zoon Quinten en de andere bewoners van vzw Bindkracht. Inschrijven kan via de website van de vzw Bindkracht.