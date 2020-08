50 overtreders van coronamaatregelen effectief voor de rechter: "Je kan toch moeilijk aanvoeren dat je van niets wist"

In de politierechtbank van Halle is een speciale zitting gehouden over allerlei inbreuken op de coronamaatregelen. 50 mensen moesten daar verschijnen die niet waren ingegaan op het voorstel van de politie om meteen een boete te betalen. Ongeveer de helft van de gedaagden kwam zich persoonlijk verantwoorden, de anderen zijn bij verstek tot een veel hogere boete veroordeeld. Bekijk hierboven de reportage uit "Het Journaal".