"Ben klaar om het Wit-Rusland te leiden", zegt oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja

Voor vandaag zijn er stakingen aangekondigd in Wit-Rusland. Driebergen wacht af of die er komen en kijkt uit naar de reactie van de arbeiders in de fabrieken. Die zijn altijd al een steunpilaar geweest voor Loekasjenko, als zij massaal zouden staken, "dan is een omslag in zicht, dat kan niet anders", zo zei Driebergen in "De ochtend" op Radio 1. "Het gevoel dat het aftreden nakend is, is hier wel, maar als je bedenkt dat hij al 26 jaar op zijn zetel in Minsk zit, dan is dat lastig voor te stellen. Er lijkt echt grote verandering op til."

