“Geweldig Gezellig” laat je positief kijken naar je omgeving: “Er is zoveel moois in de buurt”

Charlotte haar zoektocht naar positivisme is een tijdrovende bezigheid. “Als ik een leuke speeltuin tegenkom, ga ik daar niet meteen over schrijven”, zegt ze. “Ik leen dan de kinderen van familie of vrienden om de speeltuin uit te testen. De kinderen vertellen wat zij leuk vinden en pas dan schrijf ik er over.” Onlangs postte ze een bericht over het maïsfietspad in Beringen. Daar is ze zelf met de fiets door getrokken. “Heerlijk was dat”, zegt ze.