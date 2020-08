Beelden in kerk Bellem dragen mondmasker: "Dit is geen heiligschennis"

De koster staat erom gekend al eens een originele stunt uit te halen. Zo organiseerde hij al eens yoga in de kerk. En afgelopen weekend moesten de heiligenbeelden in zijn kerk eraan geloven, met een mondmasker. "Ik wil de gelovigen op deze manier motiveren om niet ‘coronamoe’ te worden. Mochten de heiligen vandaag geleefd hebben, ze zouden ook een mondmasker dragen. Ik hoop dat veel mensen eens een kijkje komen nemen en onze mooie kerk zo leren kennen. Het is belangrijk om de kerk een beetje minder saai te maken”, zegt André Huys nog.