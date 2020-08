Gehavende ziekenhuizen in Beiroet kunnen toestroom coronapatiënten niet meer aan

Net als heel wat andere landen kent ook Libanon al enkele weken een heropflakkering van het aantal coronabesmettingen. Twee weken geleden dan werd de hoofdstad Beiroet getroffen door een verwoestende explosie. Gevreesd werd dat het aantal besmettingen daardoor alleen maar zou toenemen. Vandaag registreerde het land een dagrecord van 456 nieuwe zieken.

In Beiroet zelf zijn de ziekenhuizen momenteel bijna verzadigd, laat de minister van Volksgezondheid weten. De capaciteit van de ziekenhuizen is sterk verminderd na de explosie van begin deze maand. Er is een tekort aan beschikbare bedden op de afdeling intensieve verzorging en er zijn ook te weinig beademingstoestellen. Vier ziekenhuizen waar covid-patiënten werden verzorgd, zijn na de explosie volledig buiten gebruik.

"De afdelingen intensieve verzorging en de speciale COVID-afdelingen in de ziekenhuizen liggen vol in de hoofdstad", aldus minister Hassan. "We staan op de rand van de afgrond. We hebben niet de luxe om onze tijd te nemen." Op advies van medische experts pleit de minister voor een lockdown van twee weken. Al zal het niet evident zijn om in de zwaar gehavende hoofdstad strikte coronamaatregelen te handhaven.