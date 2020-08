Belgen van Libanese origine sturen 5 ton hulpgoederen naar Beiroet

Belgen met Libanese roots hebben de afgelopen week duizenden spullen verzameld die vanavond nog vertrekken naar de hoofdstad Beiroet. Twee weken na de rampzalige explosie in de haven zijn hulporganisaties en vrijwilligers nog altijd puin aan het ruimen. Volgens de Verenigde Naties is intussen meer dan 500 miljoen euro beloofd voor medische zorg, noodopvang en voedsel. In ons land zamelden onder anderen Pierre Hajjar en Fadia Farhat 5 ton goederen in. "Daar zomaar bij blijven zitten, dat kan ik niet", zegt Fadia Farhat in "Het Journaal" (zie video bovenaan).