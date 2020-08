Bliksem slaat in op woonwijk in Nieuwpoort: "Heel wat huizen zitten zonder stroom"

Evan na 15.00 uur barstte er een hevig onweer los boven Nieuwpoort. Buurtbewoners hoorden een zware donderklap en kort daarna sloeg de bliksem in. Door de blikseminslag viel in verschillende huizen in de Roger Vyveystraat de stroom uit.

Waar de bliksem precies insloeg is nog niet duidelijk."We vermoeden dat de bliksem is ingeslagen op het net op de grond en onder de grond een weg naar boven heeft gezocht", zegt brandweerkapitein Richard Vandenbeele van de brandweerpost Nieuwpoort. "De bliksem is terug boven de grond gekomen in de garage van een woning. Daar ontstond een kleine brand en een gaslek, maar dat was snel onder controle."

De water-, gas- en elektriciteitsmaatschappij komen nu nog langs om te kijken of er schade is op het net en of er nog andere lekken zijn.