Man uit Oudsbergen staat met de billen bloot op Google Street View: "Mijn beste grap dit jaar"

Veel mensen surfen naar Google Street View om hun eigen huis eens op te zoeken of om van achter je scherm een verre regio te ontdekken. Maar in die zoektochten kan je soms eigenaardige en grappige taferelen tegenkomen. Zo'n tafereel kan je nu ook zien in de Bergstraat in Meeuwen (Oudsbergen). Daar stoot je na wat zoeken en inzoomen op het blote achterwerk van Jens Vrolijks.