Matthieu Bonne van "Kamp Waes" is klaar om non-stop van Knokke naar De Panne te zwemmen: "Ik zie het helemaal zitten"

Matthieu Bonne uit Bredene slaagde er vorig jaar in om als 18de Belg ooit het Kanaal over te zwemmen. Hij maakte de oversteek van Dover naar Noord-Frankrijk in 12 uur en 47 minuten. Het is niet zijn enige huzarenstukje. Hij beklom ook al de Matterhorn in Zwitserland en nam deel aan de Marathon des Sables. En natuurlijk kennen we hem van het Eén-programma "Kamp Waes".

Matthieu heeft een nieuwe extreme uitdaging. "Ik wil proberen om als allereerste ooit heel de Belgische kust solo en non-stop af te zwemmen. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien eenvoudig, maar niets is minder waar. De afstand tussen De Panne en Knokke is 67 kilometer, maar in werkelijkheid zal het veel meer worden door de getijden en de stromingen."

(Lees voort onder foto)