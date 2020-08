Chatgroep die holebi's viseert, is niet enige die oproept tot haat en geweld: "Er bestaan er tientallen bij ons"

"De grootste uitdaging zit erin om op sociaal-maatschappelijk niveau ervoor te zorgen dat deze extreme gedragingen niet meer getolereerd worden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan hoe we de deradicalisering aangepakt hebben bij IS-strijders. Dit deden we door een bewuste sociale aanpak. Maar eerst en vooral dienen we het probleem sociaal-maatschappelijk serieus te nemen", vertelt Van Raemdonck. "We mogen het niet minimaliseren naar enkel een virtueel neveneffect."

Volgens Yves Aerts is het een laatste stuiptrekking van groepen die hun privileges niet willen afstaan aan andere bevolkingsgroepen. Toch stelt Aerts: "Door deze voorvallen van geweld mogen we niet vergeten dat het grootste deel van de bevolkingsgroep wél al een grote mentaliteitsverandering doormaakte naar tolerantie van mensen met een andere geaardheid, genderidentiteit, vrouwen, en mensen met een andere culturele achtergrond. We moeten als minderheidsgroepen elkaar ondersteunen in het signaleren en actief opsporen van geweld en haat. Want vaak ondervinden slachtoffers nog een grote schaamte om te getuigen. We moeten elkaar aansporen om toch te durven spreken."