Dat liberalen dreigen met verkiezingen is het zoveelste drukkingsmiddel in deze formatie

Ondertussen wordt de druk verder opgevoerd. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zegt vandaag in de krant De Standaard dat nieuwe verkiezingen een optie is en dat daarover moet gesproken worden als er op 17 september geen doorbraak is. Lachaert wil dan naar eigen zeggen nieuwe verkiezingen in 2021, want in het najaar zou de coronacrisis weer kunnen opflakkeren. Ook Waals minister Jean-Luc Crucke van de Franstalige liberalen dreigde in "De ochtend" met verkiezingen.