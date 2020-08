Erg rustig weekend aan de kust: "Ze hebben de mensen bang gemaakt"

Een rustig weekend met de feestdag van de 15de augustus is opvallend, want normaal gezien is dat altijd een topweekend. Wellicht zitten de rellen van vorig weekend in Blankenberge daar voor iets tussen. “We hadden deze lage opkomst ook niet verwacht”, zegt burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery. “De impact na wat er gebeurd is, is enorm. Op de dagjesmensen, maar ook op iedereen die hier woont. Die ene dag time-out was nodig om weer vooruit te kunnen, maar nu is het hier echt veilig. Onze politie kreeg versterking uit Brussel waar ik toch wel heel blij mee was.”