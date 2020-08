Defecte trein blokkeert treinverkeer tussen Aarschot en Heist-op-den-Berg

De goederentrein reed van de haven van Antwerpen naar Duitsland. Hij kwam rond 15 uur tot stilstand ter hoogte van Begijnendijk door een geblokkeerde rem. “Dat is metaal op metaal en als die trein rijdt, raakt dat verhit waardoor het is beginnen smeulen. Ze hebben de trein op tijd kunnen laten stoppen en een half uur later heeft de brandweer de beginnende brand kunnen blussen”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. De trein vervoerde chemische producten, maar er zijn geen problemen ontstaan. “Er is geen lek of beschadiging aan de ketelwagen zelf, enkel ter hoogte van het remsysteem van die wagon”, aldus Baeken.