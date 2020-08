Gemeente De Haan komt gratis kapotte spullen ophalen na wateroverlast

Gisteren liepen sommige winkels onder water in de Kerkstraat in Wenduine. De politie en de brandweer hebben die winkelstraat dan een tijd afgesloten. Hier en daar liepen kelders en ondergrondse garages vol water.

"Omdat dit niet vaak voorkomt, hebben we beslist om onze inwoners een handje te helpen", zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). “We hebben getwijfeld of we dat wel gingen doen, want we willen natuurlijk niet dat de mensen van de gelegenheid gebruik maken om een grote schoonmaak te doen. Maar omdat het nu zo erg is, gaan we dat 1 keer gratis komen ophalen met onze technische dienst. Het is wel de bedoeling dat de mensen eerst hun verzekering contacteren vooraleer ze iets meegeven aan ons. Daarna gaan wij ter plekke die spullen ophalen."

Woon je in Wenduine en heb je schade? Neem dan contact op met de milieudienst op het telefoonnummer 059/24.21.28 of via mail milieudienst@dehaan.be.