Gemengde politiepatrouilles met Belgische en Nederlandse inspecteurs tijdelijk gestopt

Sinds mei 2019 zijn in Lanaken, Maasmechelen, Riemst, Bilzen, Hoeselt en Maastricht Belgische inspecteurs samen op pad met een Nederlandse collega. Dat heeft een aantal voordelen, bijvoorbeeld als de grens moet worden overgestoken bij het achtervolgen van criminelen.

Door het sluiten van de grenzen in maart is die samenwerking tijdelijk gestopt. Maar het naleven van de coronamaatregelen bracht ook extra werk mee voor de politie. Korpschef Dirk Claes van politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst: “We hebben hierdoor extra werk, want dit komt bovenop al het andere werk. Dat is uiteraard niet opgehouden omdat er coronamaatregelen in het land zijn.”