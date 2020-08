Herexamens in 2020 : "Tweede zit voor dit vak door corona"

Studenten uit Genk kunnen nog tot 4 september een plekje reserveren in de blokbar, een initiatief van Jeugd Genk. Reserveren is verplicht en de capaciteit in dit zaaltje blijft beperkt tot 25 personen. “Zodra we op onze plek zitten mag ons mondmasker gelukkig af”, zucht een derdejaars student energietechnologie opgelucht. “Ik heb tijdens de coronacrisis extra goed kunnen studeren omdat ik weinig afleiding had. Net daarom denk ik dat ik dit jaar minder herexamens heb: slechts twee. Al ben ik mij ervan bewust dat de pandemie voor het merendeel van de studenten een negatief effect had."

Zo beweert een rechtenstudente stellig dat het coronavirus haar op het einde van het jaar de das omdeed. “Ik heb maar één herexamen”, vertelt de jongedame. “Ondanks het feit dat ik hard studeer, houd ik mijn hart vast voor de tweede keer. Het vak is erg onsamenhangend en wordt gegeven door verschillende docenten. Onderling hebben zij niet goed gecommuniceerd waardoor de online lessen uitgedraaid zijn in een soep. Tijdens een echt college had ik veel meer vragen kunnen stellen. Slechts 20 procent van de studenten was geslaagd voor het vak.”