Hevige regenval doet vissen sterven op Schelde en Dender

Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd bij de Vlaamse Waterweg ziet de vissterfte regelmatig terugkomen. Het is een typisch fenomeen als het hard regent na een periode van droogte. Het is ook erg plaatselijk. "We zien de vissterfte op de Schelde in de omgeving van Kluisbergen. Dat is aan Kerkhove Sluis, Kerkhove Jachthaven en in Waarmaarde. Op de Dender strekt de sterfte zich uit over 3 kilometer tussen het zuiveringsstation van Hofstade en de sluis in Denderbelle."