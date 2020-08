Hittegolf is na 12 dagen officieel voorbij

Zo waren er in de recordzomer van 1947 liefst vier hittegolven, twee ervan duurden 14 en 19 dagen. De legendarische hittegolf van 1976 duurde 17 dagen. In augustus 2003 ging ons land 13 dagen lang gebukt onder een hittegolf. De zomer van 2018 kende twee hittegolven: de eerste duurde 15 dagen, met een dag onderbreking volgde meteen de tweede hittegolf die 10 dagen duurde. De zomer van vorig jaar had drie hittegolven in petto, maar die duurden respectievelijk 8, 5 en 6 dagen.

De afgelopen hittegolf was dus zeker niet de langste ooit, maar het was wel een zeer intense hittegolf met acht opeenvolgende tropische dagen. Vorige week was het de warmste week ooit gemeten in ons land. De zomer van 1976 had wel 15 opeenvolgende tropische dagen, maar die waren minder intens qua hitte. De warmste dag ooit in Ukkel was 25 juli 2019, toen werd het liefst 39,7 graden heet.